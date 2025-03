O único argumento conhecido do clássico da Nova Vaga "O Acossado", do cineasta francês Jean-Luc Godard, que inclui páginas das suas anotações à mão, será vendido em leilão em junho, informou a Sotheby's na quinta-feira.

O argumento vem do espólio do produtor do filme, Georges de Beauregard (1920-1984), outro pilar do movimento da "Nouvelle Vague" dos anos 1960 que revolucionou o cinema.

Godard nunca escreveu um argumento completo, frequentemente esboçando o seu diálogo no último minuto antes das filmagens de cada dia, ou encorajando os seus atores a improvisar para fazer as cenas parecerem mais naturais.

"O Acossado" (1960), protagonizado por Jean Seberg e Jean-Paul Belmondo, foi o seu primeiro grande filme e inspirado nos títulos de gangsters americanos.

"Este manuscrito raro reúne estas duas grandes figuras da Nouvelle Vague num documento histórico que traça o nascimento de um dos maiores sucessos do cinema francês", disse Anne Heilbronn, chefe de manuscritos da Sotheby's Paris.

As 70 páginas incluem descrições detalhadas das lendárias cenas de abertura do filme, bem como outros momentos importantes, como Seberg a vender o New York Herald Tribune nos Campos Elísios.

Estimados entre 400 e 600 mil euros, os documentos serão leiloados 'online' pela Sotheby's entre 4 e 18 de junho, juntamente com outras recordações, incluindo fotografias.

Godard morreu em 2022, aos 91 anos.