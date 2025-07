A atriz Ada Costa, a realizadora Carolina Rosendo e o ator Diogo Fernandes venceram os Prémios Nico 2025, anunciou hoje a Academia Portuguesa de Cinema (APC).

Criados em 2017, em homenagem ao ator Nicolau Breyner (1940-2016), os Prémios Nico destinam-se a “reconhecer e incentivar novos talentos no panorama cinematográfico nacional” e são atribuídos “a profissionais cujo trabalho se destaque numa atividade relacionada com o cinema português”, refere a APC, em comunicado.

A entrega dos Prémios Nico 2025 decorreu durante o jantar comemorativo do 14º aniversário da Academia Portuguesa de Cinema, realizado na terça-feira, numa noite dedicada à celebração dos 14 anos de atividade da Academia e do reconhecimento dos novos talentos no cinema português.

Ada Costa é luso-italiana e nasceu em 2010, tendo ganhado reconhecimento pelo desempenho na curta-metragem “À tona d’água” (2022), realizada por Alexander David.

Carolina Rosendo, nascida em Lisboa em 2001, estreou-se na realização com a curta-metragem “Iara” (2021), na Escola Superior de Teatro e Cinema, onde frequentou a licenciatura em Cinema, um trabalho que foi selecionado para o IndieLisboa 2022, onde voltou, no ano seguinte, com o documentário “A obra” (2022).

Já Diogo Fernandes estreou-se profissionalmente em 2021, protagonizando Andy em “Trouble”, o primeiro espetáculo de teatro do realizador norte-americano Gus Van Sant.

O ator, que se iniciou no teatro aos 11 anos no coletivo O Bando, licenciou-se em engenharia informática e, após uma temporada em Londres, prosseguiu a sua formação como ator na Escola Superior de Teatro e Cinema, onde concluiu o curso de Teatro – Ramo Atores.

A Academia Portuguesa de Cinema atribuiu ainda uma menção honrosa ao realizador Tiago Roma Almeida.