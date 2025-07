A intérprete Cristina Branco atua na próxima quinta-feira em Ponte de Lima, no Festival Percursos, seguindo depois para França onde apresenta o projeto “Fado em Movimento”.

Em Ponte de Lima, a intérprete de “Margarida” (Álvaro de Campos/Mário Laginha) apresenta-se com os seus músicos habituais, Bernardo Couto, na guitarra portuguesa, Bernardo Moreira, no contrabaixo, e Luís Figueiredo, ao piano.

Da vila minhota, a criadora de "E às Vezes Dou Por Mim" (André Henriques/Filho da Mãe) segue para França para participar no Festival Musiques en Écrins, na região de Grenoble, onde se apresenta a convite do ensemble Des Equilibres.

Em Écrins, Cristina Branco apresenta “Fado em Movimento”, um projeto no qual interpreta textos de Gonçalo M. Tavares, musicados por Florentine Mulsan, Fátima Fonte e Anne Victorino d’Almeida.

O convite foi endereçado à cantora e ao guitarrtista Bernardo Couto, que se apresentam em palco com o ensemble liderado pela violinista Agnès Pyka.

O projeto, já apresentado no Porto, tem como objetivo “promover a simbiose entre a estética contemporânea da formação de violinos e violoncelo e o reportório tradicional fadista”, segundo nota da promotora da artista portuguesa.

Cristina Branco apresenta-se a 11 de outubro, no Auditório Stern, no Carnegie Hall, em Nova Iorque, com a Orquestra Sinfónica Portuguesa (OSP), para o projeto “Amália na América”, com os fadistas Ricardo Ribeiro e Raquel Tavares, integrado na temporada do Teatro Nacional de São Carlos/OSP.

Também em outubro sairá um novo álbum da fadista, disse à agência Lusa fonte da sua promotora.

Este ano ainda, a 17 de dezembro, a intérprete de "Aula de Natação" (Jorge Cruz) sobe ao palco da sala principal da Casa da Música, no Porto.

No próximo ano, até abril, Cristina Branco tem previsto dez espetáculos no estrangeiro, entre França, Bélgica, Alemanha e Países Baixos.

No dia 13 de janeiro, atua em Les Passerelles, na cidade francesa de Pontault-Combauft, nos arredores de Paris. No dia 24 de janeiro, a criadora de “Rio de Nuvens” (Natália Correia/Fado Carriche, de Raul Ferrão), canta na Bürggerhaus Serendlingeew, em Dreieich, única data na Alemanha.

No dia 6 de fevereiro, Cristina Branco e os seus músicos tocam no Flagery, em Bruxelas.

Em março atua nos Países Baixos, onde tem agendados os restantes sete espetáculos fora do país.

No dia 21, atua no De Oosterpoort, em Gronigen, no dia 25, no Haventheater, em Ljmuiden, no dia seguinte, no Concertzaal, em Tilburgo, e no dia 28, no Oostand, em Mildeburgo.

Em abril tem agendado três concertos: o primeiro, no dia 03, no Muziekjebouw, em Eindhoven, no dia seguinte, em De Oosterpoort, em Gronigen, e, no dia 05, no Tivoli Vredenburg, em Utreque.

Cristina Branco, distinguida em 2006 com o Prémio Amália Rodrigues/Internacional, editou em 2023 o álbum “Mãe”, no qual aprofunda a sua relação com o fado tradicional, “definindo” a sua própria sonoridade, como afirmou à Lusa.

O álbum sucedeu à trilogia formada pelos títulos “Menino” (2016), “Branco” (2018) e “Eva” (2020), e é constituído por sete fados com poemas de Lídia Jorge, David Mourão-Ferreira, Fernando Pessoa e Manuela de Freitas, entre outros.

No ano passado, a cantora realizou um série de espetáculos em Portugal, para celebrar os 50 anos do 25 de Abril, com o álbum “Abril” (2007), no qual reinterpreta várias composições do repertório de José Afonso, como “Maio Maduro Maio”, “Venham Mais Cinco”, “Era um Redondo Vocábulo” e “Coro da Primavera”.