A adaptação do romance “Tese sobre uma domesticação”, da argentina Camila Sosa Villada, e o filme biográfico sobre o músico Ney Matogrosso integram em setembro o festival de cinema Queer Lisboa, revelou hoje a organização.

O Queer Lisboa anunciou alguma da programação da 29.ª edição, prevista de 19 a 27 de setembro, e entre os filmes a exibir está “Tese sobre uma domesticação”, do argentino Javier van de Couter, protagonizado pela escritora trans Camila Sosa Villada e inspirado num romance seu, publicado este ano em Portugal.

Este filme estará na secção “Panorama”, onde o Queer Lisboa integrou também o ‘biopic’ “Homem com H”, do realizador Esmir Filho, sobre o artista brasileiro Ney Matogrosso. O filme chega a este festival depois de já ter estado disponível nas plataformas de ‘streaming’.

Entre outras escolhas desta secção figura o documentário italiano “My Boyfriend el Fascista”, no qual o realizador Matthias Lintner aborda a relação com o namorado, Sadiel Gonzalez, "migrante cubano em Itália e defensor das ideologias da extrema-direita", e “Peter Hujar’s Day”, filme intimista de Ira Sachs a partir do livro homónimo da escritora Linda Rosenkrantz.

Este ano, o Festival Internacional de Cinema Queer, em parceria com a Cinemateca Portuguesa, vai dedicar uma retrospetiva ao cineasta francês Lionel Soukaz, “ativista e figura central e pioneira do movimento LGBTQIA+ em França” e que morreu em fevereiro aos 71 anos.

Os filmes deste realizador “revelam um intransigente compromisso com a narração autobiográfica e com a expressão do desejo, e encarnam a sua ânsia ilimitada de liberdade, o que levou à censura de alguns dos seus trabalhos”, refere o Queer Lisboa em nota de imprensa.

O Queer Lisboa vai acontecer no cinema São Jorge e na Cinemateca Portuguesa.