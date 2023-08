Após várias comédias muito populares para a Netflix e arrasadas pelos críticos de cinema por causa das histórias más ou básicas, Adam Sandler parece ter acertado em cheio com "Nem Penses Que Te Vou Convidar Para o Meu Bat Mitzvah!".

O 11.º filme para a Netflix, lançado na sexta-feira, está a tornar-se um dos seus mais elogiados: com 95% de pontuação positiva de 42 críticas, atualmente é mesmo o melhor filme da sua carreira, independentemente no género, no popular Rotten Tomatoes, o popular 'site' que agrega as opiniões dos críticos profissionais de cinema.

De facto, "Nem Penses Que Te Vou Convidar Para o Meu Bat Mitzvah!" é mesmo a primeira comédia de Adam Sandler que está a conquistar incondicionalmente os críticos, que até agora o elogiaram principalmente pelas interpretações dramáticas no drama desportivo "Hustle: O Grande Salto" (2022), com 93% no RT, e em "The Meyerowitz Stories (New and Selected)" (2017), com 92%, e "Diamante Bruto" (2019), com 91%.

Já segundo o 'score' do público do RT, o melhor filme de Sandler continua a ser "Hustle", seguido por "O Maluco do Golfe" (1996), com 85%, "Em Nome da Amizade" (2007), com 81%, e "Um Casamento Quase Perfeito" (1998), com 80%.

Com a curiosidade de as próprias filhas terem um papel de mais protagonismo, "Nem Penses Que Te Vou Convidar Para o Meu Bat Mitzvah" acompanha as melhores amigas Stacy e Lydia, que sempre sonharam ter bat mitzvahs épicos. Mas as coisas começam a dar hilariantemente para o torto quando um rapaz popular e um drama da escola secundária ameaçam a amizade entre ambas e o seu ritual de passagem", destaca a sinopse oficial da Netflix.

Durante muitos anos, as comédias de Adam Sandler foram grandes sucessos nas salas de cinema, mas quando os seus fãs rejeitaram sucessivamente "Jack e Jill" (2011), "Pai Infernal" (2012) e "Umas Férias Inesperadas" (2014), a estrela virou-se para o Netflix, libertando-se assim do "incómodo" das notícias sobre as receitas de bilheteira.

A mudança histórica acabou por se revelar premonitória: o contrato que assinou em 2014 para protagonizar e produzir filmes tornou-o a primeira estrela de cinema a trabalhar exclusivamente para uma Netflix ainda a dar os primeiros passos na área.

Antes de "Nem Penses Que Te Vou Convidar Para o Meu Bat Mitzvah!", o ator conciliou na plataforma os dramas elogiados que estão entre os mais aclamados da carreira com as comédias no registo que o tornaram popular, mas os críticos a desesperarem com títulos como "The Ridiculous 6", "The Do-Over", "Sandy Wexler", "Lá Vêm os Pais", Hubie Halloween" e os dois "Mistério a Bordo".