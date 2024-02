Esta quarta-feira, Adam Sandler disse que interpretar um astronauta solitário a viajar pelo espaço em seu novo filme para a Netflix convenceu-o dos efeitos terapêuticos do isolamento total.

O ator norte-americano, presente no Festival de Cinema de Berlim para a estreia mundial do filme de ficção científica "O Astronauta", disse que a sua agenda agitada deixa pouco espaço para o tipo de reflexão que encontrou nos confins da galáxia.

“Não tenho muito tempo para ficar sozinho. Tenho uns oito minutos no máximo e depois preciso fazer alguma coisa”, disse Sandler aos jornalistas.

“Portanto, estar sozinho numa nave espacial – acho que recomendo isso a muitas pessoas, para a maioria de vocês, para cada um de vocês”, brincou.

"O Astronauta" é o mais recente lançamento de um acordo de vários filmes que Sandler assinou com a a plataforma. Revela o popular atores de comédias regressar ao tom dramático de títulos aclamados pelos críticos de cinema como “Uncut Gems”.

No filme dirigido pelo sueco Johan Renck (série "Chernobyl"), a personagem de Sandler, Jakub, embarca numa jornada épica em busca das origens do universo.

Mas embora a empreitada faça dele um herói nacional, afasta-o da sua esposa grávida, interpretada pelo britânica Carey Mulligan.

À medida que a pressão psicológica aumenta na cápsula espacial, Jakub fica chocado com o súbito aparecimento de uma criatura misteriosa dos primórdios do tempos (voz de Paul Dano), que fala com ele e o tira da depressão.

“Ele basicamente diz-me para parar de fugir”, esclarece Sandler sobre o personagem de Dano.

"Podem continuar a atirar obstáculos à realidade e o que é doloroso... quando você tem algo aqui que é lindo e perfeito", descreve.

Meio louco

Paul Dano, Carey Mulligan e Adam Sandler

Mulligan, que está nomeada para os Óscares a 10 de março pelo seu papel em “Maestro”, descreveu Sandler como “a pessoa melhor, mais divertida e mais fácil com quem representar porque é tão verdadeiro, bonito e cheio de alma”.

“O que é impressionante nele sozinho na nave espacial é que é como se alguma parte da sua alma tivesse sido esmagada”, diz.

“Ele parece meio morto, ou meio louco, e não sei como fez isso com os olhos e o rosto”, descreve.

Mulligan disse que gostaria que "todos pudéssemos ter uma pequena aranha amigável [a personagem de Dano]... para nos podermos focar novamente nas coisas que importam".

Dano ("Os Fabelmans"), que empresta a sua voz ao ser gerado por computador, disse que a sua personagem ficou feliz por ajudar Jakub a recordar o que ele sempre soube.

“Acho que todos nós precisamos de um ombro gentil, um par de olhos gentis para estar lá a apoiar-nos”, diz.

"O Astronauta" será exibido fora de competição no 74º Festival de Cinema de Berlim, que termina no domingo, e chega à Netflix a 1 de março.

TRAILER LEGENDADO.