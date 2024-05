Adam Sandler aceitou fazer a sequela de um dos seus filmes mais populares: a comédia "O Maluco do Golfe", de 1996.

O projeto tem luz verde para avançar na Netflix, que fez o anúncio oficial durante uma apresentação aos anunciantes na quarta-feira.

Não foram revelados detahes, nomeadamente sobre a história, elenco ou quem será o realizador.

A comédia escrita por Sandler com o seu parceiro habitual Tim Herlihy contava a história de um rancoroso jogador de hóquei no gelo que descobre que pode canalizar a sua explosiva raiva para vencer torneios profissionais de golfe, levando o tranquilo desporto para uma aceleração contínua depois de se tornar numa sensação para a comunicação social com o seu louco comportamento nos campos.

Juntamente com "Billy Madison" um ano antes ("Um Milionário na Escola" em Portugal), "Happy Gilmore" no original foi decisivo no lançamento da carreira do ator para o estrelato e é um dos seus filmes mais populares.

Desde 2016 que Sandler tem um acordo com a Netflix, que surgem frequentemente entre os mais vistos.

Sem a carreira depender dos resultados de bilheteira, a revista Forbes estimou em março que foi o ator mais bem pago de Hollywood em 2023, ganhando 73 milhões de dólares.