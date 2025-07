O ator britânico Micheal Ward vai enfrentar duas acusações de violação e três de agressão sexual, informou em comunicado esta sexta-feira a Polícia Metropolitana de Londres, destaca a BBC.

Os alegados crimes envolvem uma mulher e terão ocorrido em janeiro de 2023, segundo as autoridades, que avançaram com as acusações após uma "revisão cuidadosa dos indícios". Irá comparecer num tribunal de Londres a 28 de agosto.

Segundo a publicação Deadline, o ator já perdeu a representação no seu país pela agência Olivia Bell Management.

Com 27 anos, Micheal Ward é um dos principais talentos da nova geração de atores britânicos: venceu o BAFTA em 2020 para Estrela em Ascensão em cinema e foi colocado na lista da revista Forbes dos 30 com menos de 30 anos das maiores estrelas jovens do Reino Unido.

Em 2021, voltou a ser nomeado para os BAFTA nas categorias televisivas, para Melhor Ator Secundário pela minissérie "Small Axe".

"Império da Luz"

Lançado pelo filme "Blue Story" (2018) e a terceira e quarta temporadas da popular série da Netflix "Top Boy" (2019-2022), ganhou mais notoriedade como o parceiro de cena de Olivia Colman em "Império da Luz" (2022), sob a direção de Sam Mendes, pelo qual foi nomeado para outro BAFTA em cinema, como secundário.

O seu mais recente filme, "Eddington", de Ari Aster, ao lado de um elenco com Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Austin Butler e Emma Stone, teve antestreia mundial em maio no Festival de Cannes e foi lançado na semana passada nos EUA. Chega a Portugal a 21 de agosto.