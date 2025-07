"O Último Destino: Descendência" chega a 1 de agosto sem custos adicionais para os subscritores da recentemente rebatizada HBO Max, foi anunciado na sexta-feira.

Desde o primeiro filme de 2000, realizado por James Wong, onde um adolescente salvava os colegas de liceu após ter a premonição do seu avião a sofrer um acidente, e até "O Último Destino 5" em 2011, que a saga se celebrizou pelos imaginativos e trágicos fins no grande ecrã para todos os que escaparam à agenda sinistra inicialmente prevista pela Morte.

Mas o sexto filme foi o maior sucesso de todos, espalhando uma vaga de mortes no grande ecrã entre maio e junho: com 285 milhões de dólares, atualmente é o 12.º maior sucesso de bilheteira de 2025. Ficaria ainda numa posição mais favorável se o ranking fosse ordenado pela relação entre as receitas e o custo, que ficou por uns modestos 50 milhões.

No elenco de atores pouco conhecidos destaca-se Kaitlyn Santa Juana como uma jovem estudante universitária atormentada por um recorrente pesadelo violento que regressa a casa para encontrar a avó, que enganou a Morte há muito tempo, a única pessoa que pensa que pode quebrar o ciclo e salvar a família do terrível destino que inevitavelmente os aguarda.

