Alessandro Nivola é a mais recente entrada no elenco de "The Room Next Door", o próximo filme de Pedro Almodóvar, confirmou o Deadline.

O ator norte-americano de 51 anos junta-se a Julianne Moore, Tilda Swinton e John Turturro.

Agustín Almodóvar, produtor e irmão do realizador, confirmou nas redes sociais que a rodagem começou na semana de 4 de março. Outras informações indicam que passará por Madrid e Nova Iorque.

Descrita como "um drama entre uma mãe e filha", "The Room Next Door" será a primeira longa-metragem em inglês do aclamado cineasta espanhol.

Também é o primeiro filme do vencedor de um Óscar desde "Mães Paralelas", de 2021, com Penélope Cruz.

A seguir, fez as curtas.metragens "A Voz Humana" (com Tilda Swinton) e "Estranha Forma de Vida" (com Ethan Hawke e Pedro Pascal), descritas publicamente por Almodóvar como um "aquecimento" para se sentir mais à vontade para dirigir atores desse idioma.