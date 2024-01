Julianne Moore vai entrar em "The Room Next Door", o próximo filme de Pedro Almodóvar.

A notícia foi confirmada pelas redes sociais da El Deseo, a produtora do realizador espanhol, na mesma semana em que se ficou a saber que a atriz norte-americana não conseguiu entrar na corrida aos Óscares como secundária por "May December".

No elenco está ainda Tilda Swinton, que trabalhou com Almodóvar na curta-metragem "A Voz Humana".

O anúncio descreve o filme como "um drama entre uma mãe e filha", com a rodagem prevista para a primavera em Nova Iorque e Madrid.

Rodagem de "A Voz Humana"

"The Room Next Door" será o primeiro filme do vencedor de um Óscar desde "Mães Paralelas", de 2021, com Penélope Cruz.

Será ainda a primeira longa-metragem em inglês: as curtas "A Voz Humana" e "Estranha Forma de Vida" foram descritas publicamente por Almodóvar como um "aquecimento" para se sentir mais à vontade para dirigir atores desse idioma.

Em setembro de 2022, Almodóvar desistiu de fazer a adaptação do best-seller “A Manual for Cleaning Women", de Lucia Berlin ("Manual para mulheres de limpeza", editado pela Alfaguara Portugal), que teria como protagonista Cate Blanchett, por não estar pronto "para enfrentar um projeto tão monumental” em inglês.