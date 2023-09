A Amazon Prime Video anunciou esta terça-feira a data de estreia e a história do próximo filme de Eddie Murphy, a confirmar que a lenda da comédia aposta em manter o ritmo após passar praticamente uma década afastado das produções mais mediáticas de Hollywood.

Após o grande sucesso em streaming de "O Príncipe Volta a Nova Iorque", a sequela de "Um Príncipe em Nova Iorque" (1988), a Amazon Studios não perdeu tempo e assinou com o ator um contrato para mais três projetos.

"Candy Cane Lane" é o primeiro deles: a comédia natalícia chega já a 1 de dezembro.

"Um homem tem a missão de ganhar o concurso anual de decoração natalícia do seu bairro. Depois de Chris (Eddie Murphy) fazer, sem querer, um acordo com uma duende maliciosa chamada Pepper (Jillian Bell) para aumentar as suas hipóteses de ganhar, ela lança um feitiço mágico em que os 12 dias de Natal ganham vida e provocam o caos em toda a cidade. Correndo o risco de arruinar as férias da sua família, Chris, a sua mulher Carol (Tracee Ellis Ross) e os três filhos têm de correr contra o tempo para quebrar o feitiço de Pepper, lutar contra personagens mágicas retorcidas e salvar o Natal para todos", destaca a sinopse oficial da plataforma.

Na realização está Reginald Hudlin, com quem Murphy trabalhou numa comédia romântica de sucesso "O Príncipe das Mulheres" (1992), com um argumento da autoria de Kelly Younger (da série "Muppets Now"), inspirado nas experiências natalícias da sua própria infância.