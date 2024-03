"O Tesouro de Natal" ("Jingle All the Way", 1996) tem os seus fãs, mas entre eles não está o seu protagonista, Arnold Schwarzenegger.

Passados quase 30 anos, o titã do cinema vai regressar às comédias natalícias com resultados que se esperam melhores num novo filme para a Amazon Prime Video: "The Man With The Bag" [O Homem e o Saco, em tradução literal], revelou o Deadline.

Ao seu lado, estará Alan Ritchson, outro titã físico, mas de outra geração e principalmente do pequeno ecrã, como o protagonista da série "Reacher", do mesmo estúdio.

"Quando a bolsa mágica do Pai Natal é roubada, ele recorre à sua lista de mal comportados para encontrar Vance, um ex-ladrão, para ajudá-lo a recuperá-la. Juntamente com a sua filha, o Pai Natal e um grupo de elfos desajustados, Vance terá que realizar o maior assalto da sua vida para salvar o Natal”, resume a apresentação do projeto.

Embora não seja um pormenor oficial, a expectativa é que Schwarzenegger seja o próprio Pai Natal, enquanto Vance será o papel do próprio 'Jack Reacher'.

Com a rodagem prevista para arrancar mais tarde este ano, na realização surge Adam Shankman ("Hairspray").