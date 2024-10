O novo romance de Nicholas Sparks, lançado em Portugal pela Edições Asa, vai ser levado ao cinema por Alan Ritchson, avançou a revista Variety.

Publicado a 24 de setembro e já um bestseller no The New York Times, a adaptação ao grande ecrã de "À Espera de Um Milagre" fará parte do acordo de três filmes assinado pela estrela de "Reacher" com a Amazon MGM Studios.

O projeto também envolve a produtora de Denise Di Novi, que levou ao cinema outras obras do popular escritor, como "As Palavras Que Nunca Te Direi" (1999), "Um amor Para Recordar" (2002), "O Sorriso das Estrelas" (2008), "Um Homem Com Sorte" (2012) e "Dei-te o Melhor de Mim" (2014).

Ritchson irá interpretar um antigo ranger que regressa à cidade natal com a missão de encontrar o pai que nunca conheceu.

Resume a sinopse do livro: "Tanner Hughes foi criado pelos avós e seguiu a carreira militar do avô. Tem passado a maior parte da vida no estrangeiro e não tenciona regressar ou ter uma vida convencional. Mas quando a avó morre, o último conselho dela é encontra o teu lugar. Tanner tem de se apresentar ao serviço em breve, mas a curiosidade leva-o à Carolina do Norte e à cidade onde poderá encontrar o pai que nunca conheceu. É então que tudo muda. Em menos de vinte e quatro horas conhece Kaitlyn Cooper, médica e mãe solteira. Kaitlyn não tem dúvidas de que encontrou o lugar certo para criar a sua pequena família e só deseja paz após um divórcio tumultuoso. Mas a sua ligação com Tanner é intensa e imediata. Tanner sabe que Kaitlyn tem uma história para contar, e quer ouvi-la. Para Kaitlyn, Tanner é misterioso, excitante… e, acredita, efémero".

Acrescenta a descrição: "Enquanto isso, Jasper, de 83 anos, vive sozinho numa cabana perto de uma floresta. Com apenas seu velho cão Arlo como companhia, vive em silêncio, assombrado por um trágico acidente do passado. Nenhuma destas pessoas está à espera de um milagre, porém, à medida que os seus destinos se aproximam, talvez seja exatamente isso que vai acontecer".

Não são conhecidas datas para o projeto: muito ocupado desde o sucesso de “Reacher”, Ritchson já rodou a terceira temporada, que será lançada em 2025, e está na produção de “War Machine”, um filme de ação e ficção científica para a Netflix. A seguir avança a produção de "The Man With The Bag", uma comédia para toda a família ao lado de Arnold Schwarzenegger para a Amazon. Algures na agenda também está regresso como Aimes no 11.º filme da saga "Velocidade Furiosa".