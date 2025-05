Alejandro González Iñárritu anunciou na terça-feira em Cannes que está a preparar uma instalação artística sobre "Amor Cão" com o material que descartou em 2000.

O cineasta mexicano está no Festival de Cannes para celebrar os 25 anos da obra que o lançou para o estrelato, com uma exibição especial de uma cópia restaurada.

Antes da exibição, Iñárritu explicou ao crítico americano Elvis Mitchell que filmou uma grande quantidade de material e que muito ficou de fora da montagem final.

Gael Garcia Bernal, o realizador Alejandro Gonzalez Inarritu e a produtora Martha Sosa no Festival de Cannes a 20 de maio de 2025

"O milagre é que armazenamos todas estas latas de filmes na Cinemateca da Universidade do México", disse.

"Estas latas estão (lá) há 25 anos, como vinho".

Estes fragmentos e excertos não estarão em forma narrativa, disse.

A instalação será apresentada em setembro e outubro na Fundação Prada, em Milão, e depois em Los Angeles e no México. Os locais contarão com projetores de 35 mm em salas escuras, com vários ecrãs, explicou.

Com Emilio Echevarría, Gael García Bernal, Goya Toledo, Álvaro Guerrero, Vanessa Bauche, Jorge Salinas e Adriana Barraza, "Amores perros" no original, que reúne três histórias sobre diferentes aspectos da sociedade mexicana, estreou há 25 anos na Semana da Crítica de Cannes, onde ganhou o Grande Prémio.