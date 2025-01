Morreu Emilio Echevarría, que se tornou mundialmente conhecido com o filme "Amor Cão", de 2000. Tinha 80 anos.

O famoso ator mexicano faleceu no sábado, segundo o anúncio da Academia Mexicana de Artes e Ciências Cinematográficas, sem revelar mais informações.

No filme que marcou a estreia de Alejandro Gonzalez Iñárritu como realizador e também muito conhecido pelo título original "Amores Perros", Echevarría tornou-se uma revelação internacional com o papel de El Chivo, um aparente sem abrigo que se vem a descobrir ser um antigo guerrilheiro e assassino contratado.

O ator é indissociável da nova vaga do cinema do seu país: entrou ainda em "E a Tua Mãe Também..." (2001), de Alfonso Cuarón, e reencontrou Iñárritu em "Babel" (2006).

"Um tremendo ator e ainda um melhor ser humano. Um querido amigo. Tive o privilégio de colaborar com ele em várias produções. Um grande homem", escreveu nas redes sociais Guillermo Arriaga, o argumentista de "Amor Cão".

No cinema dos grandes estúdios de Hollywood, os papéis mais importante foram de um enigmático agente secreto britânico em "007 - Morre Noutro Dia" (2002) e do presidente do México Antonio López de Santa Anna em "Álamo" (2004).

Mais tarde, reencontrou Gael García Bernal na série "Mozart in the Jungle" (2015-2016), onde era o maestro e mentor Ignacio Rivera.

Nascido na cidade do México a 3 de julho de 1944, Echevarría estudou contabilidade e exerceu o ofício na Televisa antes de se tornar ator no teatro aos 31 anos.

Foi nomeado três vezes para os prémios Arial, os "Óscares do México", pelos filmes "Morir en el Golfo" (1990), "Um Monstro de Mil Cabeças" (2015) e "El Elegido" (2018).