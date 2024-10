Andrew Garfield defendeu publicamente Mel Gibson e mostrou-se frontalmente contra o seu "cancelamento".

O ator britânico foi nomeado para os Óscares pela interpretação do soldado pacifista da Segunda Guerra Mundial Desmond Doss em "O Herói de Hacksaw Ridge" (2016), realizado por Gibson.

Durante algum tempo, o filme de guerra 'reabilitou' em Hollywood a imagem do vencedor dos Óscares com "Bravehart" após o declínio da popularidade pelo impacto de vários escândalos por comentários racistas e antissemitas.

Garfield fez uma defesa inequívoca quando lhe perguntaram o que aprendeu dos tempos em que trabalharam juntos.

"Na verdade, aprendi muito. Aprendi que as pessoas se podem curar. Aprendi que podem mudar, que podem obter ajuda. Aprendi que todos merecem respeito. E que as pessoas merecem segundas, terceiras, quartas oportundidades. Que nenhum de nós é infalível”, disse num especial "Movies of My Life" da revista People.

Rodagem de "O Herói de Hacksaw Ridge"

O ator, que é judeu, acrescentou que teve “conversas profundas e importantes” com Gibson, e que não deve ser cancelado.

"Curou-se bastante de uma forma bonita. E graças a Deus. Porque é um cineasta incrível e acho que merece fazer filmes. Merece contar histórias porque tem um coração imenso e cheio de compaixão", disse.

Garfield mostrou-se ainda grato pela relação artística.

“É o tipo de realizador que sai de trás dos monitores, simplesmente com os olhos molhados. Sabia quanto estava bem e quando não estava. E realmente confiei nele. É um contador de histórias visceral portanto ele podia sentir... não consegue evitar sentir tudo. É uma pessoa muito empática", defendeu.