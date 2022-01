Andrew Garfield deverá ser nomeado para o Óscar de Melhor Ator em Fevereiro pelo filme "tick, tick... BOOM!", mas os fãs já decidiram que ele merece mesmo a estatueta dourada por todo o empenho (e mentiras) para proteger o segredo mais mal guardado em Hollywood.

[AVISO DE SPOILER]

Praticamente em todas as entrevistas que deu no ano passado para falar do musical da Netflix e ainda de "The Eyes of Tammy Faye", o ator foi pressionado e desmentiu categoricamente o seu regresso como super-herói em "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa", mesmo após terem aparecido algumas fotografias clandestinas online ao lado de Tom Holland e Tobey Maguire (rapidamente removidas por ordem do estúdio).

Com o filme há três semanas nos cinemas, surge a primeira entrevista sobre as reviravoltas do multiverso que têm emocionado os fãs e ajudaram a tornar o filme um dos maiores sucessos de bilheteira da história do cinema.

"Foi imediatamente indiscutível. Soava incrivelmente divertido, incrivelmente espiritual - alucinante e tematicamente interessante. A um nível básico, como um fã do Homem-Aranha, apenas a ideia de ver três Homem-Aranha no mesmo enquadramento era o suficiente", revelou à revista Variety sobre a ideia que o convenceu a regressar, depois de admitir que pensava que não voltaria a conversar com a Sony e a Marvel e estava contente por voltar apenas a ser um fã.

O ator acrescentou que foi sedutora a ideia de descobrir como a sua versão do Homem-Aranha reagiria se entrasse noutro universo e encontrasse a sua versão mais nova e mais velha, bem como os temas da irmandade e servir de mentor numa "grande viagem emocional". A consolidar a decisão foi a "segunda oportunidade de salvar Gwen" [Stacy, a namorada de Peter Parker interpretada por Emma Stone dos dois filmes "O Fantástico Homem-Aranha"].

Revelando que foi improvisada a frase em que diz a Maguire e Holland que os adorava, Andrew Garfield também comentou as reações de que "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa" ajudou a redimir a sua versão do super-herói a nível narrativo e comercial, 'descartada' quando o estúdio Sony fez o acordo com a Marvel depois dos dois filmes de 2012 e 2014 não terem sido bem recebidos pelos fãs.

"Estou muito, muito grato pela oportunidade de atar algumas pontas soltas do Peter que estava a interpretar. Adoro a personagem e estou grato por ter trabalhado com estes atores incríveis, este realizador incrível e a Marvel em conjunto com a Sony. Foi uma alegria e uma sensação de desfecho. Havia tantas perguntas sem resposta para o meu Peter, onde o deixámos. Pude voltar e conseguir algum conforto para ele. E também apoiar realmente o Peter [de Holland] e honrar a sua personagem a concluir essa trilogia, sem desviar as atenções ou diminuí-la", explicou.

À pergunta inevitável sobre a disponibilidade para regressar à personagem, Garfield não fechou a porta... sob condições.

"Sim, estou definitivamente disponível se fizer sentido. O Peter e o Homem-Aranha, estas personagens são todas sobre servir, para o bem maior e para a comunidade. Ele é um rapaz da classe trabalhadora de Queens que sabe o que é passar dificuldades e perdas e é profundamente empático. Tentaria pedir emprestada a estrutura ética de Peter Parker para isso se houvesse uma oportunidade de regressar e contar mais dessa história, teria que me sentir muito confiante e convicto em mim mesmo", concluiu.

Trailer "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa".