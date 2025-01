Andrew Garfield volta a desmentir que vai voltar a ser o Homem-Aranha, tal como aconteceu em 2021.

Numa nova entrevista, o ator desmentiu os rumores de que assinou contrato para entrar no quarto filme "Homem-Aranha" com Tom Holland e Zendaya, que chegará aos cinemas a 24 de julho de 2026 e cuja rodagem arranca a meio deste ano.

“Vou desiludir-vos. Pois, não.”, disse à edição britânica da revista GQ.

E acrescentou logo de seguida: “Mas sei que ninguém vai confiar em nada do que eu disser de agora em diante.”

O ator refere-se ao que aconteceu à volta de "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa", que chegou aos cinemas em dezembro de 2021, depois de ele passar o ano a negar que fazia parte do elenco em entrevistas e até a Emma Stone, a sua ex-namorada e a Gwen Stacy nos seus dois filmes "Homem-Aranha" (2012 e 2014) como Peter Parker.

Foi uma mentira para proteger o maior segredo de Hollywood de 2021, trabalho que descreveu mais tarde como "estranhamente agradável" e "emocionante".

Foi no final de 2020, os fãs e a comunicação social tinham ficado convencidos que o terceiro filme com Tom Holland ia seguir a deixa do "multiverso" e trazer de volta os vilões e heróis dos anteriores "Homem-Aranha".

Na época, Tom Holland desmentiu categoricamente e Tobey Maguire ficou protegido de perguntas incómodas por não fazer filmes há vários anos, mas Andrew Garfield não foi poupado quando teve de promover dois filmes, "Os Olhos de Tammy Faye" e o musical da Netflix "tick, tick... BOOM!".

O ator jurou que não entrava e até reconheceu que seria uma ideia engraçada voltar ao papel, mas ninguém tinha falado com ele.

Mesmo depois de aparecerem online várias fotografias clandestinas, incluindo uma ao lado dos outros "irmãos" (rapidamente removidas por ordem do estúdio), disse que eram photoshop numa entrevista a Jimmy Fallon em setembro de 2021 que se tornou viral e acrescentou o pormenor "artístico" de que estava disponível para participar se a Sony e a Marvel ainda o quisessem contactar "nesta fase tão, tão tardia, do campeonato".

Questionado agora pela GQ se estaria interessado em voltar a ser Homem-Aranha ou noutra super produção de Hollywood, o duas vezes nomeado para os Óscares respondeu: "Se parecesse estar de acordo com a minha alma e fosse divertido. Talvez eu venha a ter uns cinco filhos em alguma altura e precise começar a economizar para pagar as mensalidades da escola ou algo assim."