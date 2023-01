É uma das piadas mais brutais sobre Tom Cruise que se ouviu, pelo menos numa cerimónia de prémios transmitida por um canal de televisão.

Aproveitando os Globos de Ouro que o ator tinha conquistado e devolveu à HFPA após as polémicas com a falta de diversidade da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood, o comediante e anfitrião Jerrod Carmichael recordou as suas ligações com a controversa Cientologia e referir-se à esposa do líder dessa organização religiosa (ou seita, segundo os seus detratores), que não é vista em público há 15 anos.

"Encontrei estes três Globos de Ouro nas bastidores que o Tom Cruise devolveu... acho que talvez possamos pegar nestas três coisas e trocá-los pelo regresso em segurança da Shelly Miscavige".

Houve alguns aplausos, mas percebeu-se pelo silêncio que a reação maioritariamente foi de estupefação e incómodo com a piada, que foi ainda mais longe do que aquelas que fez Ricky Gervais quando foi o anfitrião dos Globos.

Logo a seguir, apresentou os atores de "Top Gun: Maverick", que fizeram rasgados elogios precisamente a Tom Cruise antes de entrarem as imagens do nomeado para Melhor Filme.

VEJA O MOMENTO SOBRE TOM CRUISE.



Mais tarde na cerimónia, Jerrod Carmichael brincou que tinha conseguido mudar Kanye West, que fez várias declarações anti-semitas, depois de levá-lo a ver o filme de Steven Spielberg.

Mais controverso (e sem reação da sala mas mal recebido nas redes sociais) foi quando descreveu o Beverly Hilton como “o hotel que matou Whitney Houston".