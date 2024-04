Anna Paquin está a causar preocupação entre os fãs após usar uma bengala para se deslocar na antestreia na quarta-feira à noite em Nova Iorque do seu novo filme.

A atriz de 41 anos compareceu na passadeira vermelha de "A Bit of Light" com o marido Stephen Moyer, que dirigiu o filme e com quem fez dupla na aclamada série "Sangue Fresco" entre 2008 e 2014.

Na sua primeira aparição em público desde outubro de 2022, falou com brevidade sobre o problema que está a afetar a sua mobilidade.

"Não tem sido fácil", disse à People, sem esclarecer o que se passa.

A revista indicou que a atriz também "enfrenta algumas dificuldades com a sua fala" e que uma fonte esclareceu que a expectativa é que recupere completamente a saúde.

Apesar da atual situação, Paquin, que ganhou o Óscar de Melhor Atriz Secundária aos 11 anos com "O Piano", de Jane Campion, disse que tem muita sorte por fazer o que gosta.

"O meu primeiro amor foi o cinema independente. Foi assim que entrei na indústria. Estava a a trabalhar com pessoas que só se importavam com contar histórias e fazê-lo com integridade e verdade", destacou.