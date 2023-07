A antestreia de "Mansão Assombrada", dos estúdios Disney, teve a tradicional passadeira vermelha, mas sem a presença das estrelas do filme, que não realizaram a sua habitual apresentação para a promoção desta primeira projeção por causa da greve dos atores de Hollywood.

Com estreia nos cinemas portugueses marcada para 27 de julho, o evento da noite de sábado na Disneyland, na Califórnia, teve muito menos brilho do que era esperado inicialmente, com a ausência dos atores principais: LaKeith Stanfield, Tiffany Haddish, Danny DeVito e Jamie Lee Curtis. O realizador, Justin Simien, esteve presente e disse que apoiava o elenco, mas que também sentia "terrivelmente" a falta das estrelas no evento.

Os membros do Sindicato dos Atores SAG-AFTRA uniram-se aos do Sindicato dos Argumentistas WGA nas reivindicações por melhorias nos salários e 'royalties', um movimento que não acontecia em Hollywood há mais de 60 anos.

Todos protestam contra as condições impostas pelos grandes estúdios cinematográficos.

"Sou realizador, argumentista e artista nesta indústria. E é muito, mas muito difícil", declarou Simien à AFP na antestreia.

"Apoio-os absolutamente. E eu mesmo estou a lutar. Gostaria de estar a festejar aqui com eles", acrescentou o cineasta.

Os atores de Hollywood declararam-se oficialmente em greve à meia-noite de sexta-feira em Los Angeles (08h00 em Portugal continental) após o fracasso das negociações com os estúdios.

Assim como os argumentistas, os atores reivindicam um aumento da sua remuneração, que consideram insuficiente com o aprofundamento da era do streaming na internet. Também querem obter garantias em relação ao uso da Inteligência Artificial (IA), para evitar que esta crie argumentos ou reproduza as suas vozes e imagens nas produções.