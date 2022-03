Após ter sido a grande surpresa no ano passado ao bater Chadwick Boseman na corrida para Melhor Ator com "O Pai", Anthony Hopkins é um dos nomes no segundo grupo de apresentadores anunciado pela Academia para a cerimónia dos Óscares a 27 de março.

Se for seguida a tradição, o veterano ator de 84 anos e um dos poucos com dois Óscares (o primeiro foi com "O Silêncio dos Inocentes") deverá apresentar a estatueta para Melhor Atriz, disputada por Jessica Chastain, Olivia Colman, Penélope Cruz, Nicole Kidman e Kristen Stewart.

O segundo grupo que vai entregar prémios inclui ainda Rami Malek, que também ganhou o Óscar de Melhor Ator com "Bohemian Rhapsody" (2018), as atrizes Uma Thurman e Lily James, os atores John Leguizamo e Simu Liu, e a lendária Ruth E. Carter, vencedora da estatueta de Guarda-Roupa por "Black Panther".

O primeiro grupo de apresentadores foi anunciado na semana passada: Lady Gaga, Zoë Kravitz, Kevin Costner, Rosie Perez, Chris Rock e Yuh-Jung Youn, a vencedora do Óscar de Melhor Atriz Secundária no ano passado com "Minari".

Dos quatro atores que ganharam no ano passado, falta confirmar o regresso de Frances McDormand (Melhor Atriz com "Nomadland") e Daniel Kaluuya (Ator Secundário com "Judas e o Messias Negro").

Mais nomes deverão ser anunciados nas próximas semanas para atrair espectadores para a cerimónia, que terá como anfitriãs Amy Schumer, Wanda Sykes e Regina Hall.

"O Poder do Cão" lidera a lista de candidatos, com 12 nomeações.