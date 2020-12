A Associação de Críticos de Los Angeles (LAFCA) escolheu a minissérie da BBC (disponível em Portugal através da HBO) "Small Axe" como o melhor filme de 2020.

Tratam-se de cinco filmes originais que compõem uma antologia criada e realizada pelo cineasta Steve McQueen para a BBC: as histórias ​do final dos anos 1960 até meados dos anos 1980 de "Mangrove", "Lovers Rock", "Red, White and Blue", "Alex Wheatle" e "Education" abordam a comunidade das Índias Ocidentais em Londres, cujas vidas foram moldadas pela força de vontade, apesar do racismo e da discriminação galopantes.

Uma das associações de críticos mais respeitadas dos EUA, a escolha confirma a preferência da LAFCA por marcar pela diferença em relação às suas congéneres: em 46 anos, a sua escolha para Melhor Filme alinhou apenas dez vezes com a dos Óscares, mas coincidiu no ano passado com "Parasitas" e o seu realizador Bong Joon-ho.

Os críticos de Los Angeles fizeram as suas escolhas no domingo (20) ao longo de várias horas de deliberações e anunciam sempre quem ficou em segundo lugar: "Nomadland" ocupou essa posição para Melhor Filme, mas Chloé Zhao foi escolhida para Melhor Realização, trocando de posição com Steve McQueen.

Falecido em agosto, Chadwick Boseman foi escolhido para Melhor Ator por "Ma Rainey: A Mãe do Blues", alguns dias após a Associação de Críticos de Nova Iorque o ter distinguido como secundário por "Da 5 Bloods - Irmãos de Armas".

As duas associações de críticos optaram por não adiar as suas escolhas de 2020, o que deixou de fora potenciais candidatos aos Óscares cujas estreias foram adiadas após a Academia permitir excecionalmente que sejam lançados até 28 de fevereiro de 2021 por causa da pandemia.

Lista de prémios

Melhor Filme

SMALL AXE

Segundo lugar: "Nomadland"

Melhor Realização

Chloé Zhao ("Nomadland")

Segundo lugar: Steve McQueen ("Small Axe")

Melhor Ator

Chadwick Boseman ("Ma Rainey: A Mãe do Blues")

Segundo lugar: Riz Ahmed ("Sound of Metal")

Melhor Atriz

Carey Mulligan ("Promisin Young Woman")

Segundo lugar: Viola Davis ("Ma Rainey: A Mãe do Blues")

Melhor Ator Secundário

Glynn Turman ("Ma Rainey: A Mãe do Blues")

Segundo lugar: Paul Raci ("Sound of Metal")

Melhor Atriz Secundária

Youn Yuh-jung ("Minari")

Segundo lugar: Amanda Seyfried ("Mank")

Melhor Argumento

"Promisin Young Woman"

Segundo lugar: "Never Really Stometimes Always"

Melhor Animação

"Wolfwalkers"

Segundo lugar: "Soul - Uma Aventura com Alma"

Melhor Filme Estrangeiro

"Violeta" (Rússia)

Segundo lugar: "Martin Eden" (Itália)

Melhor Documentário

"Time"

Segundo lugar: "Collective"

Melhor Montagem

"O Pai"

"Segundo lugar: "Time"

Melhor Design de Produção

"Mank"

Segundo lugar: "Violeta"

Melhor Banda Sonora

"Soul - Uma Aventura com Alma"

Segundo lugar: "Lovers Rock" ("Small Axe")

Melhor Fotografia"

"Small Axe"

Segundo lugar: "Nomadland"

Prémio Experimental Douglas Edwards

"Her Socialist Smile", de John Gianvito

Prémio Nova Geração

Radha Blank por "The 40-Year-Old-Version"

Prémio de carreira

O realizador e argumentista Hou Hsiao-Hsien; o ator e músico Harry Belafonte

Prémio de legado

o ator Norman Lloyd (com 106 anos)