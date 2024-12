"Anora", realizado e escrito por Sean Baker, foi eleito o melhor filme de 2024 pela Associação de Críticos de Los Angeles (LAFCA), uma das mais respeitadas dos EUA.

Ainda nos cinemas portugueses, o vencedor da Palma de Ouro de Cannes sobre uma stripper nova-iorquina que se casa com um jovem multimilionário russo também ganhou nas categorias de interpretação, que não fazem distinção de género: Mikey Madison partilhou Melhor Interpretação Principal com Marianne Jean-Baptiste (por "Hard Truths") e Yura Borisov foi eleito para Melhor Interpretação Secundária juntamente com Kieran Culkin ("A Verdadeira Dor").

Na votação realizada ao longo da tarde de domingo, "Anora" foi ainda finalista nas categorias de Melhor Realização, ganha por Mohammad Rasoulof por "The Seed of the Sacred Fig" e Argumento, que foi para "A Verdadeira Dor", assinado pelo ator e realizador Jesse Eisenberg.

Na votação para Melhor Filme, o finalista foi "O Brutalista", vencedor do principal prémio da Associação de Críticos de Nova Iorque.

Fundada em 1975, a LAFCA é uma das associações de críticos mais respeitadas dos EUA, mas a escolha de Melhor Filme alinhou apenas onze vezes em 49 anos com as dos Óscares, tendo sido a mais recente "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo" em 2022.

No ano passado, a escolha foi "A Zona de Interesse", enquanto o finalista "Oppenheimer" viria a ganhar a dominar as estatuetas douradas.

Lista de prémios

Melhor Filme

"Anora"

Finalista: "O Brutalista"

Melhor Realização

Mohammad Rasoulof ("The Seed of the Sacred Fig")

Finalista: Sean Baker ("Anora")

Melhor Interpretação Principal

Marianne Jean-Baptiste ("Hard Truths") e Mikey Madison ("Anora")

Finalistas: Demi Moore ("A Substância") e Fernanda Torres ("Ainda Estou Aqui")

Melhor Interpretação Secundária

Yura Borisov ("Anora2) e Kieran Culkin ("A Verdadeira Dor")

Finalistas: Clarence Maclin ("Sing Sing") e Adam Pearson ("A Different Man")

Melhor Argumento

"A Verdadeira Dor"

Finalista: "Anora"

Melhor Animação

"Flow - À Deriva"

Finalista: "Chicken for Linda"

Melhor Filme Estrangeiro

"All We Imagine as Light – Tudo o Que Imaginamos Como Luz"

Finalista: "The Seed of the Sacred Fig"

Melhor Documentário

"No Other Land"

Finalista: "Dahomey "

Melhor Montagem

Empate: "Nickel Boys" e "Atentado de 5 de setembro"

Melhor Design de Produção

"O Brutalista"

Finalista: “Blitz"

Melhor Banda Sonora

"Challengers"

Finalista: "Evil Does Not Exist – O Mal Não Está Aqui"

Melhor Fotografia"

"Nickel Boys"

Finalista: "O Brutalista"

Prémio Experimental Douglas Edwards

"The Human Surge 3", de Eduardo Williams

Prémio Nova Geração

Vera Drew por "The People’s Joker"

Prémio de Carreira

John Carpenter