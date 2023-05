A 7 de abril, durante a "Star Wars Celebration 2023" em Londres, foi anunciado que Daisy Ridley Ridley voltará a ser a Mestre Jedi Rey num novo filme "Star Wars" que chegará aos cinemas a 19 de dezembro de 2025, realizado pelo vencedora de dois Óscares Sharmeen Obaid-Chinoy.

A nova história decorrerá 15 anos após os acontecimentos vistos no "Episódio IX: A Ascensão de Skywalker", o último filme no grande ecrã em 2019, com Rey a reconstruir uma nova Ordem Jedi.

Agora, os fãs aguardam com expectativa as notícias ou rumores sobre um possível regresso de Mark Hamill como Luke Skywalker, principalmente após as aparições surpresa que fez nas séries "Star Wars" para o Disney+.

Numa entrevista ao The Hollywood Reporter, o ator recordou o momento em que verdadeiramente disse adeus ao herói que o imortalizou no cinema.

"Quando li o [Episódio] VIII ["Os Últimos Jedi", 2017], sabia que tinha chegado ao fim. Portanto, saboreei cada momento, mas também a dizer adeus a todas aquelas pessoas com quem me associei ao longo dos anos. Ainda sinto a falta delas", admitiu.

Mas perante as notícias sobre o novo projeto, o ator mostrou-se taxativo sobre a possibilidade de regressar como um espírito da Força, como aconteceu no filme de 2019: "Não, não tenho qualquer expectativa que isso aconteça".