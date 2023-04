A Lucasfilm e a Disney anunciaram os seus próximos planos "Star Wars" para o cinema, após quatro anos sem novos filmes e vários projetos anunciados que ficaram pelo caminho, como os de David Benioff & DB Weiss ("A Guerra dos Tronos"), do presidente da Marvel Kevin Feige, e "Rogue Squadron", de Patty Jenkins ("Mulher-Maravilha").

Durante a "Star Wars Celebration 2023", que termina esta segunda-feira em Londres, Kathleen Kennedy, presidente da Lucasfilm, anunciou que "Star Wars" irá avançar no futuro e chamou de volta ao palco Daisy Ridley, que voltará a ser Rey num novo filme que decorrerá 15 anos após a conclusão da Saga Skywalker, vista no "Episódio IX: A Ascensão de Skywalker", o último filme no grande ecrã em 2019.

Agora uma mestre, a história irá mostrar a heroína a tentar reconstruir uma Nova Ordem Jedi e os poderes que surgem para derrubá-la.

"O meu coração está a bater forte. Estou muito emocionada por continuar esta jornada", disse a atriz aos fãs.

Ainda sem título ou indicação se será o "Episódio X" ou o primeiro de uma nova trilogia, este será o primeiro filme a chegar aos cinemas a 19 de dezembro de 2025, realizado pela vencedora de dois Óscares Sharmeen Obaid-Chinoy e com argumento de Steven Knight, o criador da série "Peaky Blinders", que substitui Damon Lindelof e Justin Britt-Gibson.

Um segundo filme será realizado por James Mangold, que assim renovará a ligação com Lucasfilm após o quinto "Indiana Jones", que levará a saga ao seu passado mais longínquo para contar a história do primeiro Jedi para manejar a Força e usá-la como "um poder libertador numa era de caos e opressão".

O terceiro filme será o culminar da história "Star "Wars" no "presente" da saga ou seja, no mesmo universo das séries do Disney+ "The Mandalorian", "O Livro de Boba Fett" e as ainda inéditas "Ahsoka" e "Skeleton Crew", à volta da escalada do conflito entre os restos do Império e a incipiente Nova República.

No que é uma recompensa após muitos anos de trabalho na Lucasfilm, o realizador será Dave Filoni, ligado precisamente a essas séries e também a "Star Wars: The Clone Wars", "Star Wars Rebels", "Star Wars Forces of Destiny" e "Star Wars Resistance".

Os realizadores dos três filmes estiveram em Londres.

James Mangold, Dave Filoni e Sharmeen Obaid-Chinoy

Em conversas com a comunicação social, Kathleen Kennedy também falou de outros projetos, nomeadamente o de que Taika Waititi, que "está a escrever" o seu filme e "não quer envolver outros nesse processo".

"E não o culpo. Ele tem uma voz muito original. Portanto, queremos proteger isso e é isso que está a fazer. Mas iremos fazer esse um dia", disse à Variety.

Uma nova trilogia de Rian Johnson (que dirigiu "Episódio VIII: Os Últimos Jedi") não está em "desenvolvimento ativo", com a produtora a dizer que está sempre a conversar com o realizador, muito ocupado com os filmes "Knives Out" e outros projetos: "É um grande compromisso de tempo, portanto realmente depende dele".

Já "Star Wars: Rogue Squadron" pode ter sido cancelado, mas ainda se fala na Lucasfilm sobre o projeto focado numa nova geração de pilotos dos esquadrões: ficou no ar a sugestão que poderá regressar de alguma forma, seja como um filme ou uma série.