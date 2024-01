Foi a maior surpresa da "Star Wars Celebration 2023" que decorreu em Londres em abril de 2023: Daisy Ridley voltará a ser Rey num novo filme que decorrerá 15 anos após a trilogia concluída com o "Episódio IX: A Ascensão de Skywalker".

O título será "Star Wars: New Jedi Order" ("Star Wars: Nova Ordem Jedi" em tradução literal) e a expectativa é grande, não só porque o último filme da saga visto no grande ecrã é já do final de 2019, mas também porque será realizado por uma mulher.

A eleita é Sharmeen Obaid-Chinoy, que, entre vários prémios, ganhou dois Óscares com as curtas-metragens documentais "Saving Face" (2015) e "A Girl in the River: O Preço do Perdão" (2015) e sete Emmy (os 'Óscares' da TV).

Mais recentemente, dirigiu dois episódios da série "Ms Marvel" para o Disney+.

"Estou muito entusiasmada com o projeto porque sinto que estamos a criar algo que é muito especial", disse a realizadora canadiana de origem paquistanesa à CNN no programa de fim de ano.

"Estamos agora em 2024 e já é altura de termos uma mulher a dar forma a uma história numa 'galáxia muito, muito distante'", acrescentou.

O argumento de Steven Knight, o criador da série "Peaky Blinders", faz avançar a história 15 anos após a conclusão da Saga Skywalker, com Rey, agora uma mestre, a tentar reconstruir uma Nova Ordem Jedi e os poderes que surgem para derrubá-la.

A realizadora deixou no ar que a rodagem deve começar em breve, mas não se sabe a data de estreia: 19 de dezembro de 2025 foi a data anunciada na convenção organizada pela Lucasfilm em Londres, algumas semanas antes da paralisação de Hollywood por causa das greves de argumentistas e atores, mas a CNN mencionou que será em 2026.

Daisy Ridley é o único nome confirmado no elenco, não se sabendo se poderão regressar atores como John Boyega, Oscar Isaac ou Kelly Marie Tran.