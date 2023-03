A amizade entre Matt Damon e Chris Hemsworth tem alguns anos e estende-se às respetivas famílias: o primeiro é casado com a argentina Luciana Barroso e o segundo com a espanhola Elsa Pataky. Por isso, as visitas da família Damon à Austrália são frequentes.

Já Matt Damon e Ben Affleck são amigos desde a infância. Mas nestes anos todos, o segundo nunca foi visto em público com o Thor dos filmes da Marvel

Com humor, Affleck abordou o tema numa entrevista ao Insider: "Tanto quanto sei, basicamente o Matt é um cidadão honorário, está lá imenso tempo – é amigo do Chris Hemsworth e acho que mostra o caráter enorme de Matt ser amigo de um tipo muito mais jovem e mais bonito do que ele".

"É bom na prática, mas não quero estar ao lado do Chris Hemsworth em fotografias, portanto saúdo o Matt", continuou.

"O Matt é muito amigo do Chris e da sua família – ele adora a Austrália – e realmente quero ir e ver porque realmente gostei e dei-me bem com as pessoas que conheci da Austrália. Há um espírito e uma energia maravilhosos nas pessoas, e sem dúvida que o Matt fala com entusiasmo disso", notou.

Com o grande amigo a dizer que se mudaria para a Austrália se tivesse de escolher outro país para viver, Affleck não exclui uma visita ao país... com uma condição: "Adoraria ir. Tenho esperança que o Chris um dia me convide para ficar na sua casa, desde que não tenha de tirar fotografias sem camisa ao lado dele".