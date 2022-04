Com Channing Tatum e Brad Pitt no mesmo filme, estrela dos filmes "Harry Potter" explicou à equipa que precisava de uma renovação no visual.

Com queixas públicas ao longo dos anos sobre o visual que o obrigaram a seguir na saga "Harry Potter", Daniel Radcliffe exigiu uma renovação completa antes de aparecer frente às câmaras no filme "A Cidade Perdida". Na comédia de ação que chega aos cinemas portugueses no dia 14, o ator britânico de 32 anos interpreta um excêntrico bilionário que rapta a escritora Loretta Sage (Sandra Bullock) para que esta o guie até ao tesouro da antiga cidade perdida da sua última história. "Isto é 100% o melhor que alguma vez apareci frente às câmaras", garantiu no programa "Magic Radio Breakfast". A razão para isso? A estrela de "A Cidade Perdida" pode ser Sandra Bullock, mas havia outras presenças que não podiam ser desvalorizadas. "Cheguei e disse-lhes 'Estou num filme com Channing Tatum e Brad Pitt, precisam de fazer alguma coisa em relação a esta cara e o cabelo'", recordou. "Portanto, deram-me um corte de cabelo muito, muito agradável, que ainda tenho, é como estou agora, e colocaram-me em fatos espantosos", acrescentou. Daniel Radcliffe em "A Cidade Perdida" Curiosamente, Daniel Radcliffe não teve cenas com Brad Pitt, para grande tristeza das mulheres na sua vida: "Elas ficaram 'Devias estar a fazer tudo por tudo para estar na rodagem nesse dia' e eu disse que não queria simplesmente aparecer e dizer 'Olá, senhor Pitt, também entro no filme'". "Portanto, não, não conheci o Brad, mas ainda estou num filme com ele e ainda tenho de me beliscar para acreditar", reconheceu. TRAILER "A CIDADE PERDIDA"