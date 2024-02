Uma série baseada nos livros da saga "Harry Potter", de J.K. Rowling, é uma das apostas mais ambiciosas para os próximos anos da Warner Bros. Discovery.

Os planos são para uma série com sete temporadas, uma por cada livro, ao longo de uma década, para lançar na HBO Max (futuramente Max).

Mas desde o anúncio oficial em abril de 2023, as notícias têm andado principalmente à volta dos encontros do estúdio com argumentistas e potenciais 'showrunners' para ouvir as suas propostas para reinventar a famosa saga, que já deu os oito filmes entre 2001 e 2011 que lançaram as carreiras de Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint.

Ainda sem decisões públicas nessa frente, o presidente executivo da Warner mostrou-se otimista e já apontou uma meta.

"Mal podemos esperar para partilhar uma década de novas histórias com os fãs à volta do mundo na Max. Estamos a apontar para uma estreia em 2026", disse David Zaslav esta sexta-feira (23) durante a apresentação aos investidores dos resultados do quarto trimestre da sua empresa.

Outra revelação é que já houve encontros com a escritora, que terá um crédito como produtora executiva, que lhe permitirá acompanhar bem de perto as novas adaptações.

"Não temos sido discretos sobre o nosso entusiasmo com ‘Harry Potter’. O último filme foi feito há mais de 12 anos. Estive em Londres há algumas semanas com Casey [Bloys, presidente executivo da HBO] e Channing [Dungey, presidente da Warner Bros Television] e passámos algum tempo a sério com a J.K. e a sua equipa”, disse Zaslav.

"Ambos as partes estão entusiasmadas por reacender esta saga. As nossas conversas foram ótimas e não poderíamos estar mais entusiasmados com o que está por vir", prometeu.