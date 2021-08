Foi lançado o primeiro trailer de "Cry Macho", o novo filme interpretado e realizado por Clint Eastwood.

A estreia nos cinemas deste "western" outonal está prevista para 16 de setembro.

Com uma carreira iniciada em 1955 e em primeiro plano desde a década de 1960, as imagens e palavras remetem para o estatuto mitológico de Eastwood, incluindo o chapéu de cowboy, mas o tema aponta ainda para a desconstrução da masculinidade que tem marcado muito do seu percurso atrás das câmaras e, mais recentemente, da aceitação do envelhecimento e da mortalidade.

Baseado num livro de N. Richard Nash que começou por ser um argumento rejeitado por um estúdio de Hollywood, conta a história da viagem de Mike Milo, uma velha estrela de rodeio de touros que procura a redenção ajudando Rafael, um jovem que foge da sua família alcoólica a entrar no Texas vindo do México.

A lenda do cinema, com 91 anos, avançou com a rodagem quando a indústria de Hollywood estava em grande parte paralisada pela pandemia da COVID-19, entre 4 de novembro e 15 de dezembro do ano passado (famoso pela sua rapidez, terminou um dia mais cedo do que estava previsto).

Este é o primeiro filme de Eastwood desde "O Caso de Richard Jewell" em 2019, que também não aparecia à frente das câmaras desde "Correio de Droga", de 2018.

No elenco estão ainda Eduardo Minett e Dwight Yoakam, o primeiro a fazer a estreia em filmes após entrar em telenovelas mexicanas.

VEJA O TRAILER ORIGINAL.