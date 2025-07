A Universal Pictures reservou uma surpresa para os que foram ao cinema ver "Mundo Jurássico: Renascimento" no fim de semana prolongado nos EUA, o dos festejos do Dia da Independência (4 de julho): juntando o útil ao agradável (e talvez mais receitas de bilheteira), o lançamento de um "teaser trailer" com as primeiras imagens de "A Odisseia", o próximo filme de Christopher Nolan, que só chega dentro de um ano.

Nas salas que não sejam IMAX, estão disponíveis dois versões, com imagens no formato 2.39:1 e 1.85:1.

O exclusivo era só para os cinemas, mas inevitavelmente as imagens chegaram rapidamente à internet e o estúdio multiplica-se em esforços para tentar remover os vídeos pirateados gravados nas salas. Com grande sucesso na maioria das vezes, mas algumas versões continuam a estar facilmente acessíveis.

"Mundo Jurássico: Renascimento", protagonizado por Scarlett Johansson, Mahershala Ali e Jonathan Bailey, chega esta quinta-feira aos cinemas portugueses. Fonte oficial da distribuidora nacional confirmou ao SAPO Mag que o trailer vai passar em "cinemas selecionados".

Primeiro filme desde a consagração nos Óscares com "Oppenheimer", "A Odisseia" é uma super produção centrada no poema clássico grego escrito por Homero sobre a jornada de 10 anos do regresso a casa da personagem Odisseu (ou Ulisses na mitologia romana), herói da Guerra de Troia. "Sequela" de "Ilíada", do mesmo autor, é uma obra fundamental da literatura ocidental.

Em rodagem desde fevereiro com nova tecnologia de filme IMAX e estreia marcada para 17 de julho de 2026, o elenco é impressionante: Tom Holland, Robert Pattinson, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o, Charlize Theron, John Leguizamo, Jon Bernthal, Benny Safdie, Mia Goth, Himesh Patel, Elliot Page, Bill Irwin e Samantha Morton.

A Deadline é uma das publicações especializadas que não divulga as imagens, mas apresenta a descrição: "Começamos com um oceano nublado, com alguém a dizer em off: 'Escuridão. A lei de Zeus despedaçada. Um reino sem rei desde que o meu mestre morreu. Ele sabia que era uma guerra impossível de vencer. E depois, de alguma forma, de alguma forma ele venceu-a.' Cortamos para Telêmaco, interpretado por Tom Holland — filho de Ulisses —, perguntando a uma personagem interpretada por Jon Bernthal se ele viu o seu pai. Este responde que não o vê desde a Guerra de Troia, antes de se dirigir a uma sala cheia de pessoas e perguntar: 'Quem tem uma história sobre Ulisses? Tu? Tens uma história?" Segundo Bernthal, 'Alguns dizem que ele é rico. Alguns dizem que ele é pobre. Alguns dizem que ele morreu. Alguns dizem que ele está preso.' Ainda assim, ele pergunta-se: 'Que tipo de prisão poderia prender um homem assim?'".

O trailer termina com a imagem à distância do desaparecido, interpretado por Matt Damon, num destroço de madeira de um navio num oceano frio e escuro.