"Joker: Loucura a Dois" já tem data para ficar disponível na Max.

A partir de sexta-feira, 13 de dezembro, será finalmente possível ver ou rever na plataforma sem custos adicionais a continuação da história do filme de 2019 e tirar as próprias conclusões de um trabalho que tanto dividiu críticos e espectadores quando chegou aos cinemas no início de outubro (Quentin Tarantino, por exemplo, adorou, enquanto Paul Schrader, argumentista de "Taxi Driver", grande inspiração para o primeiro "Joker", não aguentou 30 minutos).

Numa rejeição clara de espectadores e críticos, a sequela musical também realizada e escrita por Todd Phillips, foi um mediático fracasso comercial e artístico, arrecadando pouco mais de 200 milhões de dólares, em contraste com os mais de mil milhões do filme original, Leão de Ouro no Festival de Veneza e vencedor de dois Óscares, Melhor Ator para Joaquin Phoenix e Banda Sonora.

Com o regresso de Phoenix no seu duplo papel de Arthur Fleck/Joker, acompanhado por Lady Gaga, a história mostra o comediante frustrado "institucionalizado em Arkham, à espera de ser julgado pelos seus crimes como Joker. Enquanto luta contra a sua dupla personalidade, Arthur não só encontra o amor verdadeiro, mas também a música que sempre esteve dentro dele."