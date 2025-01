Lady Gaga falou pela primeira vez sobre a experiência de "Joker: Loucura a Dois".

O filme chegou aos cinemas de todo o mundo no início de outubro de 2024 debaixo de elevadas expetativas: o primeiro tornou-se um clássico, arrecadou mais de mil milhões de dólares nas bilheteiras mundiais em 2019, ganhou o Leão de Ouro no Festival de Veneza e dois Óscares, Melhor Ator para Joaquin Phoenix e Banda Sonora.

A sombria e subversiva sequela trouxe de volta Phoenix como o comediante fracassado Arthur Fleck e Joker, o realizador e argumentista Todd Phillips e uma nova atração: a cantora no papel de Harley Quinn.

As personagens protagonizaram uma história de amor perturbadora e musical, mas no que a revista Variety descreveu como um "colapso chocante", o filme recebeu más críticas e foi um fracasso comercial, arrecadando apenas 207 milhões a nível global. Está nomeado para seis Razzies, os "Óscares dos piores".

Em Portugal, "Joker: Loucura a Dois" acumulou 211.204 espectadores e 1.36 milhões de euros, em contraste com "Joker", que é o sexto filme mais visto nas salas desde 2004, com 916.363 espectadores e 5.07 milhões de euros.

“Às vezes, as pessoas não gostam de algumas coisas. Tão simples como isso. E para ser uma artista, acho que tem de se aceitar que as pessoa às vezes não vão gostar. E segue-se em frente, mesmo que algo não tenha sido recebido como se esperava", disse Lady Gaga numa entrevista à revista Elle.

A promover um novo álbum que sai em março, a cantora e atriz acrescentou que nunca deixará o medo do fracasso afetar as suas decisões criativas: "Quando isso entra na tua vida, pode ser difícil controlá-lo. Faz parte do caos.”

VEJA O TRAILER LEGENDADO.



Com o regresso de Phoenix no seu duplo papel de Arthur Fleck/Joker, acompanhado por Lady Gaga, a história mostra o comediante frustrado "institucionalizado em Arkham, à espera de ser julgado pelos seus crimes como Joker. Enquanto luta contra a sua dupla personalidade, Arthur não só encontra o amor verdadeiro, mas também a música que sempre esteve dentro dele."