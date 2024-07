Foi revelado esta terça-feira um novo trailer de "Joker: Loucura a Dois", com Joaquin Phoenix e Lady Gaga juntos para espalhar o caos, entre canções e danças.

O lançamento acontece algumas horas após o anúncio de que sequela estará presente na secção competitiva do Festival de Veneza, onde o primeiro filme ganhou o Leão de Ouro em 2019, iniciando uma jornada com dezenas de prémios, culminando em 11 nomeações para os Óscares e duas estatuetas, Melhor Ator para Phoenix e Banda sonora.

Foi ainda divulgada a sinopse oficial:" Encontramos Arthur Fleck institucionalizado em Arkham, à espera de ser julgado pelos seus crimes como Joker. Enquando luta contra a sua dupla personalidade, Arhtur não só encontra o amor verdadeiro, mas também a música que sempre esteve dentro dele".

Com o regresso ao elenco de Zazie Beetz como a vizinha de Arthur Fleck, as principais novidades são os nomeados aos Óscares Catherine Keener e Brendan Gleeson, além de Jacob Lofland (da série "The Sun") e Harry Lawtey (a revelação da série "Industry").

Além da realização, Todd Phillips volta a assinar o argumento do filme, um dos mais aguardados deste ano ou não tivesse o primeiro filme arrecadado 1,079 mil milhões de dólares nas bilheteiras mundiais, mesmo sem estrear na China (em Portugal é o quinto mais visto desde 2003, com 915.593 espectadores).

A estreia nos cinemas está agendada para 3 de outubro.

