Yorgos Lanthimos já decidiu qual o projeto que se segue após terminar a campanha para apoiar a campanha de "Pobres Criaturas" aos Óscares na cerimónia de 10 de março.

A Variety avança que o realizador grego vai avançar com uma nova versão de “Save the Green Planet", o título internacional de uma premiada comédia negra de fantasia da Coreia do Sul realizada por Jang Joon-hwan, de quem nenhum filme estreou comercialmente em Portugal.

A história excêntrica ajusta-se ao universo cinematográfico do realizador grego de "Canino", "A Lagosta", "O Sacrifício de Um Cervo Sagrado" e "A Favorita": um homem tenta salvar o planeta do Armagedão ao raptar um empresário que acredita ser um extraterrestre disfarçado para o convencer a cancelar o ataque, seguindo-se uma batalha de inteligência entre o raptado, o raptor, a sua devota namorada e um detetive privado.

Ainda sem atores anunciados, a produção do projeto descrito como estando há muito tempo em desenvolvimento arranca este verão na Grã-Bretanha e Nova Iorque.

Após "Pobres Criaturas", nomeado para 11 nomeações, Lanthimos já rodou outro filme, “Kinds of Kindness”, onde voltou a trabalhar com Emma Stone e Willem Dafoe, além de Jesse Plemons, Margaret Qualley, Hong Chau e Joe Alwyn.