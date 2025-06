O primeiro trailer de "Bugonia" foi divulgado na quinta-feira.

À sua volta está muita expectativa: trata-se da mais recente colaboração entre a atriz norte-americana Emma Stone e o realizador grego Yorgos Lanthimos, depois dos aclamados e divisivos "A Favorita", "Pobres Criaturas" e "Histórias de Bondade".

Emma Stone, vencedora de dois Óscares, por "La La Land" e precisamente "Pobres Criaturas", é agora uma poderosa CEO de uma grande empresa raptada por dois amigos adeptos das teorias da conspiração que estão convencidos que ela é uma extraterrestre que quer destruir a Terra.

Jesse Plemons, Aidan Delbis, Stavros Halkias e Alicia Silverstone destacam-se ainda no elenco deste filme que é uma nova versão de “Save the Green Planet", o título internacional de uma premiada comédia negra de ficção científica da Coreia do Sul realizada por Jang Joon-hwan.

A estreia de "Bugonia" nos cinemas portugueses está anunciada para 6 de novembro.

VEJA O TRAILER LEGENDADO.