Imagens e emoções fortes no primeiro trailer de "Kinds of Kindness", o novo filme de Yorgos Lanthimos.

O filme é contemporâneo, mas junta à frente e atrás das câmaras muitos dos que participaram nos históricos "A Favorita" (2018) e "Pobres Criaturas", nomeado para 11 Óscares e que ganhou quatro estatuetas na cerimónia de 10 de março, com destaque para Melhor Atriz (Emm Stone).

Além de Stone e os regressos de Willem Dafoe, Margaret Qualley e Joe Alwyn, juntam-se ao elenco Jesse Plemons, Hong Chau e Hunter Schafer para o que é uma antologia descrita como uma 'fábula tríptica, que segue um homem sem escolha que tenta assumir o controlo da sua própria vida; um polícia alarmado porque a sua esposa desaparecida no mar voltou e parece uma pessoa diferente; e uma mulher determinada a encontrar alguém específico com uma habilidade especial, que está destinado a tornar-se um prodigioso líder espiritual".

Com argumento de Lanthimos com Efthimis Filippou, retomando a celebrada colaboração de "Canino" (2009), "A Lagosta" (2015) e "O Sacrifício de Um Cervo Sagrado" (2017), "Kinds of Kindness" é um dos títulos a gerar mais expectativa e espera-se que tenha antestreia mundial no Festival de Cannes em maio.

Chega aos cinemas da América do Norte a 21 de junho e ainda aguarda a confirmação da estreia em Portugal.

TRAILER ORIGINAL.