Após o cancelamento de "Mulher-Maravilha 3" tal como foi pensado pela realizadora Patty Jenkins e Henry Cavill ter sido informado que o seu Super-Homem não fazia parte dos novos planos da DC Studios, também Dwayne Johnson ficou a saber que Black Adam está na mesma situação, pelo menos na "primeira fase".

O ator já foi contactado por James Gunn, o realizador de "Guardiões da Galáxia" e "O Esquadrão Suicida", que é desde 1 de novembro o novo diretor executivo do estúdio e o principal responsável criativo pelos planos para os próximos anos no cinema.

"O James Gunn e eu ligámo-nos e Black Adam não estará no seu primeiro capítulo da narrativa. No entanto, a DC e a Seven Bucks [a produtora de Dwayne Johnson] concordaram em continuar a explorar as formas mais valiosas de como Black Adam pode ser utilizado em futuros capítulos do multiverso DC", anunciou o ator aos seus aos muitos milhões de fãs nas redes sociais.

Pouco depois, o próprio James Gunn partilhou a mesma mensagem e reforçou o espírito da mensagem: a porta não está fechada para "uma colaboração em breve".

Sem deixar de reconhecer que se tratou de um mês "intenso", Dwayne Johnson destaca que os dois se conhecem "há anos e sempre torcemos para que o outro tenha sucesso. Não é diferente agora, e sempre vou torcer para que a DC (e a Marvel) vençam e ganhem em grande".

"Vocês conhecem-me e eu tenho uma pele muito dura - e podem sempre contar comigo para ser direto com as minhas palavras. Estas decisões tomadas pela liderança de James e da DC representam a sua visão do DCU através das suas lentes criativas. Após 15 anos de trabalho árduo e incansável para finalmente fazer 'Black Adam', estou muito orgulhoso do filme que entregámos aos fãs de todo o mundo", assegurou.

Anunciado pelo ator antes da estreia nos cinemas como o “abrir uma nova era no universo DC”, "Black Adam" ficou disponível a 16 de dezembro na HBO Max.

Um "spinoff" de "Shazam!", efetivamente concretizava um sonho antigo de Dwayne Johnson, que estava comprometido com a personagem da DC Comics no cinema desde... 2008.

Realizado pelo espanhol Jaume Collet-Serra (que dirigiu "Jungle Cruise", outro filme de Dwayne Johnson), no elenco surgem ainda Noah Centineo (da saga da Netflix "A Todos os Rapazes") como Atom Smasher, Quintessa Swindell (da série da Netflix "Trinkets") como Cyclone, e Pierce Brosnan, o antigo James Bond, como Dr. Fate.

Oficialmente, "Black Adam" está a despedir-se dos cinemas com receitas de quase 390 milhões de dólares, dos quais apenas 167 milhões nos EUA. Um valor que parece elevado, mas com um orçamento de 200 milhões e mais 100 em marketing, os analistas projetavam que precisava de 600 milhões só para justificar o investimento do estúdio (os cinemas e outros intermediários ficam com cerca de metade das receitas).

Isso gerou controvérsia sobre se é um sucesso ou fracasso de bilheteira: em resposta a um artigo da revista especializada Variety que avançava cum um prejuízo à volta dos 100 milhões de dólares para o estúdio Warner Bros. Discovery quando estiverem feitas as contas, Dwayne Johnson foi às redes sociais partilhar dados que davam conta de um lucro entre 52 e 72 milhões de dólares.

Antes das últimas notícias sobre a DC, a HBO Max era considerada uma etapa importante para "Black Adam" encontrar uma nova vida, aproveitando o Natal para chegar a mais público, fatores que podiam pesar na aprovação da sequela.

TRAILER LEGENDADO.