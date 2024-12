Jason Momoa está de volta ao (novo) Universo Cinematográfico DC, mas não como Aquaman.

Após uma 'campanha' de anos', o ator de 45 anos vai concretizar o sonho de ser a personagem do anti-herói Lobo, o caçador de recompensas extra-terrestre que nasceu na banda desenhada em 1983.

O regresso será no filme "Supergirl: Woman of Tomorrow", que chegará aos cinemas a 26 de junho de 2026, com Milly Alcock como a super-heroína. Será o segundo filme da nova liderança da DC Studios formada por James Gunn e Peter Safran, depois de "Superman", do próprio Gunn, que estreia-se em julho de 2025.

A notícia foi avançada por fontes à imprensa especializada dos EUA e pelo próprio Momoa, que partilhou nas redes sociais com a legenda "Eles ligaram" a citação de uma entrevista ao 'site' de venda de bilhetes 'online' Fandango durante a campanha de promoção de "Aquaman e o Reino Perdido" em 2023 na qual afirmava que tinha a esperança que a DC lhe telefonasse sobre o papel.

Na zona dos comentários, James Gunn escreveu 'Bem-vindo, meu amigo'.

Há vários anos que Momoa expressava abertamente a vontade de ser Lobo e logo após ter assumido o comando do estúdio a 1 de novembro de 2022, Gunn também partilhou uma imagem da personagem.

Em janeiro de 2023, Momoa confirmou que teve uma reunião com os novos líderes da DC Studios para saber sobre o seu futuro no universo de super-heróis após ter sido o rei de Atlântida.

Ao contrário de Henry Cavill e Dwayne Johnson, que foram o Super-Homem e Black Adam no anterior regime do estúdio, o ator disse aos seus fãs que recebeu "boas notícias", mas foi suficientemente vago nos pormenores para reforçar as especulações de que o seu futuro poderia passar por Lobo.