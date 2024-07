Procura-se um novo anfitrião para a 97.ª cerimónia dos Óscares após o não dos dois principais favoritos

A revista The Hollywood Reporter (THR) confirmou a revelação em primeira mão da Puck News: o canal ABC viu serem rejeitadas as propostas para 2 de março de 2025 que fez tanto a Jimmy Kimmel como a John Mulaney.

O apresentador do principal 'talk show' do canal foi o primeiro contactado, já que foi o anfitrião quatro vezes, incluindo nas cerimónias de 2023 e 2024, recebendo bons elogios pelo trabalho.

Segundo a THR, o não de Kimmel foi visto como uma surpresa, já que ele costuma aceitar quase todas as propostas por 'espírito de equipa'.

John Mulaney

A segunda proposta seguiu para John Mulaney, descrito como "uma aposta mais sexy, embora mais arriscada", que já disse no passado que "seria bastante divertido" ser o anfitrião dos Óscares.

O comediante de 41 anos, um dos mais procurados nos EUA, tem sido visto como um potencial candidato a sucessor de Kimmel após conquistar a exigente comunidade de Hollywood durante os Governors Awards (os Óscares honorários) em janeiro, vistos por muitos na indústria como uma espécie de "teste".

VEJA A APRESENTAÇÃO NOS GOVERNORS AWARDS.

Mulaney conquistou mais fãs a nível mundial com a cerimónia propriamente dita a 10 de março com a apresentação da categoria de Melhor Som e a sua descrição da história do filme "Campo de Sonhos", de 1989.

VEJA A APRESENTAÇÃO DE MELHOR SOM.

No fim, o Mulaney acabou por dizer não "este ano", deixando aberta a porta para o futuro.

Embora ser o anfitrião dos Óscares seja reconhecido como uma grande oportunidade, também é um trabalho gigantesco que ocupa meses e muitos vezes vista como ingrato, dada a visibilidade e as fortes reações que chegam das redes sociais.