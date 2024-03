A "apresentação bizarra do Melhor Filme de Al Pacino", como lhe chamou a revista Variety, foi um dos temas mais comentados da cerimónia dos Óscares do domingo, atingindo uma dimensão que o próprio vlançou um comunicado a explicar o que se passou.

Ao som da banda sonora de "O Padrinho - Parte II", a festejar 50 anos em 2024, a lenda foi aplaudida de pé pelas estrelas no Dolby Theatre, que perante a receção, comentou: 'Um pouco de Shakespeare agora parece apropriado, não é?'.

Após dizer que não ia fazer isso, começou a ler de uma nota que estava com o envelope, captada por fotografias: "Agora é a altura para o último prémio da noite e tenho a honra de apresentá-lo. Dez filmes maravilhosos foram nomeados, mas apenas um irá levar o prémio para Melhor filme".

A seguir improvisou: "E tenho de ir ao envelope para isso, e irei. Aqui vai... e os meus olhos veem 'Oppenheimer'".

O som que veio da audiência foi estranhamente circunspecto: alguns aplausos, mas perante a ausência do tradicional "E o Óscar vai para...", a maioria ainda parecia estar a processar o que tinha ouvido.

A câmara permanecia em Pacino, que acrescenta 'Sim, sim' e a orquestra começa a tocar ao mesmo tempo que ele diz os nomes dos produtores. Finalmente explodem os aplausos e ainda se ouve o ator de 83 anos a dizer 'O que aconteceu?'.

RECORDE O ANÚNCIO DO MELHOR FILME E OS DISCURSOS.



Sem surpresa, tudo começou a ser comentado na imprensa e nas redes sociais: esqueceu-se de ler os nomeados? Nervos? Tomou alguma coisa?

Em declarações no canal ABC após a cerimónia, o anfitrião Jimmy Kimmel relativizou o assunto recorrendo ao humor: "Suponho que nunca assistiu a uma cerimónia de prémios. Parecia que toda a gente na América conhece o ritmo de como é suposto ser, até à parte do ‘E o Óscar vai para….'. Mas não Al Pacino. Deus o abençoe'", disse.

Perante os comentários e especulações, menos de 24 mais tarde, chegou um comunicado dos representantes do ator.

"Parece haver alguma controvérsia sobre eu não ter mencionado todos os filmes pelo nome ontem à noite antes de anunciar o prémio de Melhor Filme. Só quero deixar claro que não foi a minha intenção omiti-los, mas sim uma escolha dos produtores de não os repetir, uma vez que foram destacados individualmente ao longo da cerimónia. Tive a honra de fazer parte da noite e optei por seguir a forma como desejavam que este prémio fosse entregue", esclareceu o vencedor de um Óscar.

Com uma longa carreira e mais oito nomeações, o ator, que se estreou na cerimónia em 1974, quando foi nomeado pela segunda vez, com "Serpico", acrescentou. “Sei que ser nomeado é um grande marco na vida de alguém e não ser totalmente reconhecido é ofensivo e doloroso. Digo isto como alguém que se relaciona profundamente com cineastas, atores e produtores, por isso tenho profunda empatia com aqueles que foram colocados de parte por este descuido e é por isso que achei necessário fazer esta declaração".