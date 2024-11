Grande sucesso nos cinemas, mais na América do Norte do que do resto do mundo, chegou a altura de rever ou descobrir "Beetlejuice Beetlejuice" em casa.

Esta sexta-feira, a Max anunciou a chegada do mais recente filme de Tim Burton à plataforma a 6 de dezembro, exatamente três meses após a estreia nos cinemas americanos.

Como preparação, está disponível no serviço da Max o primeiro "Beetlejuice" que o realizador dirigiu em 1988, que se chamou "Os Fantasmas Divertem-se" em Portugal

A sequela trouxe de volta Michael Keaton como o fantasma hilariante e ainda os veteranos Winona Ryder e Catherine O'Hara, com as novidades no elenco a serem Jenna Ortega (cujo papel como a assustadora “Wednesday” da série de TV da Netflix a tornou uma escolha natural para o papel), Justin Theroux, Monica Bellucci e Willem Dafoe.

"Após uma inesperada tragédia familiar, três gerações da familia Deetz regressam à sua casa em Winter River. Ainda assombrada pelo Beetlejuice, a vida de Lydia é virada do avesso quando a sua filha rebelde, Astrid, descobre o misterioso modelo da cidade no sótão e, sem querer, abre o portal para o mundo dos mortos. Com problemas a surgir em ambos os mundos, é apenas uma questão de tempo até o nome de Beetlejuice ser dito três vezes e o demónio regressar para lançar o caos", resume a Max.

VEJA O TRAILER.