Filme com Kingsley Ben-Adir como o icónico cantor de reggae foi um dos sucessos de bilheteira do início do ano.

Após o sucesso nos cinemas, "Bob Marley: One Love" poderá ser visto em casa sem custos adicionais já esta semana. Esta terça-feira, foi anunciado que o filme, com o britânico Kingsley Ben-Adir como o icónico cantor de reggae e ainda Lashana Lynch e James Norton, fica disponível já a partir desta quinta-feira para os subscritores da SkyShowtime. Apesar de algo ofuscado, mediática e comercialmente, pela estreia duas semanas mais tarde nos cinemas de "Dune - Duna: Parte Dois", o 'biopic' estreado a 14 de fevereiro mostrou uma força surpreendente para o género e bateu recordes, tornando-se um sucesso de bilheteira, com quase 180 milhões de dólares arrecadados para um orçamento de 70 milhões. O filme de Reinaldo Marcus Green ("King Richard"), recorda a SkyShowtime, "celebra a vida e a música de um ícone que inspirou gerações através da sua mensagem de amor, paz e união" e "história incrível de superação de Bob Marley e o percurso por trás da sua música revolucionária que mudou o mundo". VEJA O TRAILER.