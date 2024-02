Bob Marley nasceu a 6 de fevereiro de 1945, mas não festeja os 79 anos: a estrela da Jamaica teve uma curta vida, falecendo a 11 de maio de 1981, aos 36 anos.

O impacto da sua obra sobreviveu até aos nossos dias: "Bob Marley: One Love" centra-se especificamente no período entre 1976 e 1978, e nas relações e adversidades ao artista da Jamaica que originaram a música revolucionária que inspirou gerações com a sua mensagem de amor, paz e igualdade.

No seu maior projeto até agora no grande ecrã, o papel do "Rei do Reggae" foi confiado ao ator britânico Kingsley Ben-Adir, que interpretou Malcolm X em "Uma Noite em Miami" (2020) e foi o "Basketball Ken" no fenómeno "Barbie’ (2023).

Ao seu lado surge Lashana Lynch ("007: Sem Tempo Para Morrer") no papel da mulher Rita e James Norton ("Mr. Jones - A Verdade da Mentira") como o produtor musical Chris Blackwell.

"'Bob Marley: One Love' celebra a vida e a música de um ícone que inspirou gerações com a sua mensagem de amor e unidade. Pela primeira vez no grande ecrã, descobre a poderosa história de Bob que retrata as adversidades e a jornada que originaram a sua música revolucionária", destaca a sinopse oficial do filme, realizado por Reinaldo Marcus Green, do vencedor dos Óscares "King Richard: Para Além do Jogo" (2021).