Era um segredo mal guardado, mas agora é oficial: Ariana Grande e Cynthia Erivo vão participar nos Óscares.

Os seus nomes e ainda os de Doja Cat, LISA of Blackpink, Queen Latifah e RAYE fazem parte do comunicado da Academia desta segunda-feira, em nome de Raj Kapoor e Katy Mullanos, produtores executivos da cerimónia de 2 de março.

Os artistas irão 'participar em apresentações espetaculares que celebram a comunidade cinematográfica e algumas das suas lendas na 97.ª cerimónia dos Óscares', destaca o comunicado oficial.

Irá ainda existir a 'participação especial' do prestigiado coro dos Los Angeles Master Chorale.

Mesmo sem ter canções originais que pudessem ser nomeadas, a atuação com um 'medley' de "Wicked", nomeado para dez Óscares e o maior sucesso de sempre nas bilheteiras nas adaptações de musicais da Broadway, fora antecipada a 7 de fevereiro, mas a imprensa especializada diz agora que ainda não existia um acordo formal.

Fontes dizem que Ariana Grande e Cynthia Erivo irão mesmo abrir a cerimónia, que terá apresentação de Conan O’Brien e arranca quando for meia-noite de domingo para segunda-feira em Portugal, transmitida pela RTP1, numa emissão conduzida por Mário Augusto, e na plataforma Disney+.

A lista de apresentadores inclui Joe Alwyn, Ana De Armas, Halle Berry, Sterling K. Brown, Penélope Cruz, Willem Dafoe, Lily-Rose Depp, Elle Fanning, Whoopi Goldberg, Selena Gomez, Goldie Hawn, Scarlett Johansson, John Lithgow, Connie Nielsen, Amy Poehler, June Squibb, Ben Stiller, Bowen Yang e Oprah Winfrey além do quarteto de atores que ganhou os Óscares no ano passado formado por Cillian Murphy e Robert Downey Jr. ("Oppenheimer"), Emma Stone ("Pobres Criaturas") e Da’Vine Joy Randolph ("Os Excluídos").

Com 13 nomeações, "Emília Pérez" lidera a corrida este ano, seguido por "O Brutalista" e "Wicked" com dez, "Conclave" e "A Complete Unknown" com oito, "Anora" com seis, "Dune - Duna: Parte 2" e "A Substância" com 5.

Destaque incontornável para o brasileiro "Ainda Estou Aqui", nomeado em três importantes categorias: Melhor Filme, Atriz (Fernanda Torres) e Filme Internacional.

O SAPO também terá uma cobertura especial pela noite dentro com acompanhamento ao minuto, atualização de todos os vencedores e análise dos principais acontecimentos, da passadeira vermelha até à cerimónia.

Alguns dias antes da cerimónia, não perca um Popcorner especial de antevisão com vários convidados.