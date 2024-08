"Armadilha", o novo filme original de M. Night Shyamalan que tem como protagonista Josh Hartnett, acompanhado por Ariel Donoghue e Saleka (filha do próprio realizador e cantora de R&B), estreou-se a 1 de agosto nas salas de cinema em Portugal.

No evento de apresentação da longa-metragem no Brasil, o realizador revelou que a "The Eras Tour", de Taylor Swift, foi uma das principais inspirações.

"Foi quase uma ideia em conjunto. Saleka [filha de M. Night Shyamalan] estava habituada com a vida de popstar e grandes concertos, e a ideia de 'Armadilha' nasceu ali desse ambiente", contou o realizador ao site Omelete. "Nós pensamos: 'e se existisse um thriller por trás dos bastidores desses espetáculos?'. E assim o guião começou a nascer", revelou.

Na entrevista, o realizador contou que não conseguiu ir a nenhum concerto da cantora norte-americana. "Mas toda a grandiosidade da digressão da Taylor Swift foi uma inspiração essencial para criar o ambiente do nosso filme. Não só a dela, é claro, mas diversos outros espetáculos que têm uma produção gigantesca, onde não sabemos o que acontece atrás das cortinas", explicou.