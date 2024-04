Não são os números de "Joker: Loucura a Dois", mas o trailer do novo filme de M. Night Shyamalan já acumulou 4,3 milhões de visualizações só no canal oficial da Warner Bros. nas primeiras 24 horas.

O rei dos filmes de suspense, que nunca se livrou da fama de também ser o rei dos 'twist' (reviravoltas) conquistada dos tempos de "O Sexto Sentido", "O Protegido" (2000), "Sinais" (2002) e "A Vila" (2004), está de volta com "Trap" ("Armadilha" em tradução literal), que chega aos cinemas a 8 de agosto e tem como protagonista Josh Hartnett, acompanhado por Ariel Donoghue e Saleka (filha do próprio Shyamalan e cantora de R&B).

A descrição oficial da história destaca que é sobre um 'pai e a filha adolescente que vão a um concerto pop, onde percebem que estão no centro de um evento sombrio e sinistro'.

O trailer revela muito mais: mesmo sabendo-se que o realizador deve ter 'alguma na manga', algumas reações dizem que teve a 'audácia' de já revelar o 'twist'.

De facto, o concerto é a armadilha: está selado pela polícia, que procura um assassino em série chamado 'The Butcher' ('O Talhante'), com o trailer mostrar ser a própria personagem de Hartnett.

Isto já foi assumido pelo realizador em várias declarações: parte do apelo de fazer o filme foi a ideia de contar a história 'do ponto de vista de uma pessoa inesperada', concretamente o assassino.

VEJA O TRAILER ORIGINAL.

Após verem as imagens de "Trap" e depois dos elogios no ano passado pelo seu trabalho no vencedor dos Óscares "Oppenheimer", muitos fãs estão a apostar no regresso Hartnett ao primeiro plano de Hollywood, protagonista do seu primeiro filme distribuído por um grande estúdio (Warner Bros.) desde "30 Dias de Escuridão"... de 2007.

Atualmente com 45 anos, o ator estava no auge da popularidade como ídolo das adolescentes após "Pearl Harbor" (2001) e "Cercados" (2002) quando começou a afastar-se deliberadamente das grandes produções, com destaque para a autoexclusão da corrida para ser o Batman nos filmes de Christopher Nolan.

A carreira só recuperou visibilidade com o sucesso das três temporadas da série "Penny Dreadful" (2014) e, mais recentemente, também no grande ecrã, principalmente como secundário em filmes de Guy Ritchie.