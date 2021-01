Armie Hammer já não vai fazer um filme com com Jennifer Lopez por causa de um escândalo à volta de alegadas mensagens privadas de teor sexual.

Segundo a versão oficial das duas partes, o pedido para abandonar a comédia de ação "Shotgun Wedding" ["Casamento Forçado", em tradução aproximada] terá sido do próprio ator, mas o jornal The Sun tinha avançado esta quarta-feira (13) que isso era iminente após Jennifer Lopez ter ficado "muito preocupada" com o filme e "horrorizada" com as histórias.

"Dada a data iminente para começar a fazer 'Shotgun Wedding', o Armie pedia para se afastar do filme e apoiamos-o na sua decisão", disse um porta-voz da produção do estúdio Lionsgate.

Um outro ator será agora escolhido para o projeto.

O escândalo começou no fim de semana com a divulgação numa conta anónima nas redes sociais de mensagens privadas alegadamente de Armie Hammer com detalhes sobre fantasias sexuais.

Separado desde julho do ano passado após dez anos de casamento, o ator reagiu pela primeira vez ao dar a sua versão para sair de "Shotgun Wedding".

"Não vou reagir a essas alegações de treta, mas à luz dos ataques online perversos e espúrios [falsos] contra mim, não posso, em boa consciência, deixar os meus filhos durante quatro meses para fazer um filme na República Dominicana. A Lionsgate está a apoiar-me nisto e estou grato a eles por isso.", disse em comunicado.

A história de "Shotgun Wedding" andará à volta de Darcy (Lopez) e Tom, que juntam os seus simpáticos mas também teimosos familiares para o seu casamento num local paradisíaco. Ao mesmo tempo, o futuro casal começa a ter dúvidas sobre a sua relação e, para ajudar, as vidas de todos ficam em perigo quando são feitos reféns.

Quando foi anunciado no final de outubro, o estúdio explicou que o "magnetismo irresistível" dos dois atores, separados e juntos, fazia deles o "par perfeito para esta comédia de ação".

"Ambos são atores incrivelmente engraçados que também conseguem fazer ação, mas o que que diferencia este filme é a forma como sua química contagiante domina o ecrã. Não se consegue tirar os olhos deles", acrescentava o comunicado.

A realização foi confiada a Jason Moore, que esteve à frente da comédia musical "Um Ritmo Perfeito".